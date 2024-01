Fondi celebra Manuel Basile, incoronato "Persona dell'anno" 2023 dal contest della Pro Loco che punta a mettere in evidenza le buon azioni e coloro che si distinguono nel corso dell'anno. Oltre 3mila coloro che hanno votato. Basile è un agente scelto in forza alla direzione centrale affari generali e politiche del personale della Polizia di Stato e nonostante sia nato a Rimini nel 1984, vive a Fondi con la famiglia nonostante dal 2016 lavori a Roma. Il suo nome, è diventato famoso in tutta Italia quando, lo scorso 5 ottobre, anche se libero dal servizio, ha salvato la vita al medico immunologo e volto noto della tv Francesco Le Foche che era stato vittima di una brutale aggressione nel suo studio medico di via Po. «La sua azione - si legge tra le motivazioni che hanno concesso a Basile il riconoscimento - ha salvato la vita al professore ed evitato danni alle persone presenti nello studio. Con il suo gesto eroico - hanno ribadito dalla Pro Loco - si è distinto come cittadino esemplare dando lustro alla città di Fondi».

In realtà Manuel Basile, che non era presente al ritiro del premio in quanto in vacanza con la famiglia per un viaggio già organizzato da tempo, in un video proiettato alla presenza delle autorità locali ha fatto emergere la profonda umiltà che lo caratterizza: «Io ho fatto solo il mio dovere di cittadino: avere la possibilità di salvare la vita ad una persona selvaggiamente aggredita deve essere un atteggiamento comune a tutti». Lo stesso agente ha confidato che solo il giorno dopo quel fatto si è reso conto, anche da una delle tante telefonate ricevute, come il suo intervento sia servito a salvare indirettamente tante altre vite in cura dal medico. Vista l'assenza di Manuel, il riconoscimento è stato consegnato al fratello Gianmarco Basile. Un vero e proprio evento quello che si è celebrato venerdì nella sala del castello Caetani, dove i tanti intervenuti hanno potuto assistere anche allo spettacolo musicale di Rocco Palazzo della Music Accademy che si è esibito con l'interprete Marta Verrecchia, madrina della manifestazione, e una dozzina di altri cantanti