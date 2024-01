Nel paese dell'olio, a Itri, torna l'annuale concorso "l'oliva itrana". La partecipazione, gratuita e aperta a tutti gli olivicoltori produttori di olive da mensa in proprio, singoli o associati, è riservata alle olive da mensa prodotte nel comune. Potranno parteciparvi i produttori di oliva itrana bianca e oliva nera Gaeta, indipendentemente dalla loro ampiezza aziendale, compresi quelli che producono per l'autoconsumo. La selezione sarà svolta da un panel di assaggio professionale costituito da esperti che valuterà i campioni prima attraverso un'analisi fisico chimica per garantirne la sicurezza alimentare e solo dopo seguirà la valutazione sensoriale. La giuria premierà i migliori campioni attribuendo una premialità per i produttori che confezionano, etichettano le olive e risultano iscritte alla Camera di Commercio e un'altra per quelli che non producono per il mercato. La domanda di partecipazione e i campioni vanno presentati all'Ufficio Agricoltura del Comune di Itri, insieme alla scheda di adesione (un campione di olive in due contenitori di dimensione minima di 500 grammi). I produttori che partecipano al concorso dovranno presentare i campioni di olive entro martedì alle 13. Ogni olivicoltore potrà prendere parte al concorso con un solo campione di olive per le categorie: Itrana Bianca e Gaeta DOP. I produttori aderenti parteciperanno direttamente al VII Concorso Provinciale "L'Oliva Itrana" nell'ambito del XIX Concorso "L'Olio delle Colline". La Commissione di assaggio designerà i primi 3 classificati. Su proposta della stessa Commissione si potrà inoltre assegnare una menzione speciale ai produttori partecipanti non premiati che avranno superato una soglia di punteggio particolarmente alta stabilita in relazione alle caratteristiche proprie dell'annata. A tutti i concorrenti ammessi alla selezione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione nel corso del Seminario che si terrà il 7 gennaio nell'Aula Consiliare del Comune di Itri.