Una nuova casa per il basket pontino. Un centro sportivo che permetta alla squadra di pallacanestro della città, che milita in serie A2, di crescere e coltivare i propri talenti. E' questo l'ambizioso progetto di cui nei giorni scorsi i dirigenti della Benacquista Basket hanno parlato con il sindaco Matilde Celentano e l'amministrazione comunale. Incontri definiti proficui e che potrebbero, se le cose andranno per il meglio, portare alla realizzazione di un nuovo impianto nel 2024.

«Chiudiamo il 2023 con tanti imprevisti da affrontare, con le spalle cariche di responsabilità e di impegni da rispettare, ma con tanta voglia di guardare al futuro - fanno sapere in una nota i dirigenti della Benacquista basket - Abbiamo da anni un sogno nel cassetto e lavoriamo da giorni perché possa diventare una concreta realtà nel 2024. Con molto entusiasmo abbiamo intrapreso nei giorni scorsi un percorso di dialogo con l'Amministrazione Comunale, disponibile ad ascoltarci, per condividere il nostro sogno di realizzare un luogo dedicato alla crescita dello sport e del basket nel nostro territorio. Il nostro ambizioso progetto potrebbe aggiungersi alle altre importanti iniziative che il comune di Latina sta già mettendo in campo per lo sport della nostra città. Ci siamo posti un grande obiettivo, una casa nuova per la Latina Basket, dove gli amanti di questo sport possano ritrovarsi, giocare, crescere, condividere all'insegna del fairplay, dell'inclusione, per una pallacanestro tecnicamente efficace ed eticamente corretta, in un connubio perfetto tra passione e sana competizione. Sogniamo una casa dove la Latina Basket possa finalmente programmare a lungo termine e impegnarsi per raggiungere importanti obiettivi sportivi e di aggregazione, come la nascita di Latina Basket Net, che moltiplicherà le opportunità per gli atleti di tutte le età e categorie, attraverso una sinergica collaborazione tra società del territorio. Un centro sportivo che possa essere un punto di riferimento per le famiglie e che consentirà ai ragazzi di trovare il proprio percorso naturale, con un progetto di crescita cestistica adeguato alle aspettative e alle prospettive. Vogliamo investire a Latina, per lo sport e per il basket a 360° e continueremo nei prossimi giorni a dialogare in modo costruttivo e propositivo. Guardiamo, quindi, al nuovo anno con il desiderio di costruire un futuro certo per realizzare un sogno condiviso di crescita. Auguri per un meraviglioso 2024 ricco di sogni da realizzare» conclude la nota.