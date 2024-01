Un bilancio previsione (2024-2026) ok e approvato che evita l'esercizio provvisorio - cosa che come sottolinea il sindaco Andrea Dell'Omo, non accadeva da oltre 20 anni - e soprattutto, il consueto riconoscimento di quanto fatto - di bene - negli ultimi 12 mesi in materia di rifiuti. Una fine di anno ricca di soddisfazioni per l'amministrazione comunale di Norma che oltre al riconoscimento di Comune riciclone, si vede anche certificare come paese rifiuti-free. «I Comuni Rifiuti Free - spiega il sindaco - sono quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 Kg». In provincia solo due paesi: Norma e Spigno Saturnia. L'impegno per il prossimo anno? «Anche quest'anno Norma rientra nei comuni ricicloni premiati da Legambiente, con una percentuale di differenziata pari a 82,17%. Siamo secondi solo a Fondi (82,87%) in Provincia di Latina, per raccolta differenziata. Un grande risultato, che è giusto condividere con tutti i cittadini e con gli operatori della Servizi Industriali. Ora l'obiettivo 2024 è recuperare lo stacco di 0,70% con il Comune di Fondi».