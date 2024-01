Fate largo a Sua maestà: il granchio blu. Le acque si aprono: da Latina Lido a Scauri, lungo tutta la provincia. C'è lui che comanda la classifica delle notizie più lette di tutto il 2023 sul nostro sito: www.latinaoggi.eu.

E' stato il protagonista dell'estate e dell'anno. Questa è l'incoronazione. Diventa il re delle notizie. Dai primi avvistamenti, all'invasione sulle spiagge, agli spaghetti al granchio blu che irrompono nei menu.

E' il caso di dire che sia stato raccontato in tutte le salse.

Il granchio blu batte ogni tipo di record e stacca anche le notizie di nera, tradizionalmente le più lette.

C'è una news del 21 agosto. «I bagnanti feriti al Lido di Latina dal granchio blu», questo è il titolo che guadagna più visualizzazioni: oltre 45mila con 34414 utenti.

Il granchio blu è stato uno dei tormentoni non soltanto dell'estate ma di tutto l'anno ed è stato un argomento che ha saputo ritagliarsi (inaspettatamente) una grande e singolare attenzione mediatica a livello locale e nazionale.

La notizia dei casi dei bagnanti feriti che sono in aumento è salita sul gradino più alto del podio.

Tra le altre notizie più lette oltre alla nera ci sono alcune storie, frammenti di vacanza, vincite, un concorso di bellezza. Ma andiamo con ordine.

La maggior parte degli articoli più cliccati come accade spesso sono pezzi di cronaca nera. C'è la tragedia in cui aveva perso la vita il giovane Francesco Mansutti, morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Cisterna lo scorso marzo. C'è il dramma del carabiniere della Forestale che si era tolto la vita a Sabaudia, il gesto eroico di Franco Gatto: storia di un pomeriggio d'agosto a Rio Martino quando mentre era in spiaggia si era tuffato in mare per salvare alcune bambine che rischiavano di annegare ed era morto. Tra gli articoli più cliccati nelle prime dieci posizioni anche l'elezione di una studentessa di 14 anni a Miss Latina Beach, il concorso di bellezza che si era svolto lo scorso settembre in uno stabilimento balneare. In quarta posizione spicca il caso del ristoratore di Terracina in fuga con i debiti per un importo pari a 200mila euro. Merita una menzione speciale la vincita record con il Gratta e Vinci da due milioni di euro a Borgo Montenero.

A scorrere l'elenco, la maggior parte delle notizie più lette riguardano gli incidenti stradali e altre tragedie come un 33enne di Latina andato in ospedale per un forte mal di testa dimesso dal Santa Maria Goretti e deceduto poche ore dopo. Infine ha ottenuto oltre 26mila visualizzazioni l'aggressione al comandante della Guardia di Finanza di Cisterna. I drammi toccano le corde emotive di tutti, hanno un forte eco mediatico.

Ma un grande traino sul web arriva come prevedibile anche dai personaggi famosi e in particolare in estate. Un esempio? La cantante Emma Marrone che pranza in un ristorante a San Felice Circeo. E sempre a proposito di vip (anche se la notizia è più di cronaca invece che di gossip) c'è l'articolo del bonifico dell'ex capitano della Roma Francesco Totti ad una pensionata di Anzio.

Si ritaglia uno spazio inaspettato anche un pezzo su Sezze ed è una storia: un negozio di scarpe che chiude dopo 52 anni. Questo è quello che i lettori del web hanno visualizzato di più.

Per l'anno prossimo il granchio blu è sempre il favorito.