Erano state già segnalate le querce abbattute nei mesi scorsi da una ditta incaricata da Astral nel corso dei lavori di pulizia dei margini della SR 609 Carpinetana. Le stesse querce sono diventate oggetto di una segnalazione scritta dalle famiglie che abitano nei pressi del Km 37.800 della stessa via Carpinetana, lì dove le querce sono state tagliate. Nella nota indirizzata ad Astral, al Sindaco di Maenza e ai Carabinieri, i residenti notano: "Al chilometro 37,800 della SR Carpinetana, sono state abbattute delle querce a confine con la proprietà di famiglia che non presentavano motivo di pericolo e ben che meno caduta sulla strada. Inspiegabile e contrario a quanto avviene al Km 37.600 dove non si provvede ad abbattere alberi invece segnalati come pericolosi e che si trovano sovrastanti il muro di contenimento costruito dalla Provincia di Latina negli anni ‘60, anche quelli a confine con la nostra proprietà e che stanno incidendo negativamente sulla stabilità del muro stesso. Quelli sì, rappresentano un pericolo per chi transita sulla strada regionale e anche nella sottostante strada privata. .Tali situazioni; caduta piante su piattaforma stradale e cedimento del muro di contenimento, potrebbero causare l'interruzione del traffico veicolare sulla SR609, unico collegamento tra la SS 156 da Latina/Frosinone, il paese di Maenza e la provincia di Roma (attraverso Carpineto)". Esposto il problema, viene quindi esposta la richiesta: "Si richiede un immediato intervento, precisando che le piante si trovano sopra il muro di contenimento che è di competenza Astral, e pertanto l'esecuzione dei lavori sono di esclusiva competenza dell'Agenzia Regionale Strade, compreso eventuali responsabilità per un eventuale interruzione del traffico, danni all'utenza in transito, e alla nostra proprietà".