Con una ordinanza sindacale, il primo cittadino Gianluca Taddeo ha dettato le categoriche disposizioni che, a far data dal 1° giugno fino al 30 settembre, impongono obblighi ben precisi a operatori commerciali e turistici, oltre che, ovviamente, alla popolazione. E' fatto divieto assoluto di gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere. E' rigorosamente fatto obbligo di conferire ogni tipo di rifiuti negli appositi contenitori che ne differenziano la natura e la tipologia. Il consumo di bevande, in contenitori di vetro deve avvenire nei locali o presso i chioschi dove queste vengono vendute. Per quanto riguarda gli obblighi imposti agli operatori si prescrive rigorosamente l'adempimento di fornirsi di cassonetti che differenzino i rifiuti, e, oltre alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro e all'utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile (paline per caffè, bicchieri e altro), si fa loro obbligo di tenere rigorosamente pulita l'area su cui aggetta l'attività per cui è stata disposta la concessione, area sulla quale dovranno essere collocati cestini in numero adeguato per far fronte alle esigenze di cui il popolo della balneazione ha bisogno.