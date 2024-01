La Befana ad Aprilia non scenderà dal campanile della chiesa di San Michele Arcangelo. Inizialmente si prevedeva la consueta iniziativa che tanto affascina i più piccoli con la vecchina che sotto l'attenta organizzazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco volava in piazza. Oggi pomeriggio però, una nota ufficiale del 115 riportava quanto segue: «In relazione ad alcuni comunicati apparsi on line riguardo la partecipazione del Comando VVF di Latina alla manifestazione di Natale organizzata dalla pro loco di Aprilia, ed in particolare la discesa della Befana dal Campanile di Piazza Roma, si vuole evidenziare che tale informazione non trova ancora riscontro confermativo in alcuna corrispondenza ufficiale tra l'amministrazione Comunale di Aprilia e questo Comando, e pertanto non risulta al momento attendibile». Dal Comune si limitano a riferire di un cambio di programma, ma qualcosa sembra essere andato storto nei rapporti tra amministrazione di piazza Roma e Comando di piazzale Carturan. Difetto di comunicazione? Carenze in materia di sicurezza? Al momento non è dato saperlo. Di certo la Befana arriverà sabato mattina in piazza tra i banchi del mercatino alle 10 quando sarà anche inaugurato il Presepe vivente presso la parrocchia di via Francia. Poi nel pomeriggio alle 17 il consueto rogo.