In occasione della Festa dell'Epifania è previsto, in piazza del Popolo, il mercatino della Befana. L'appuntamento è per i giorni 5 e 6 gennaio dove grandi e piccini potranno passeggiare tra le bancarelle di caramelle e dolciumi.

Per permettere il regolare svolgimento delle attività è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in corso Matteotti, tratto compreso tra via Carducci e piazza del Popolo; piazza del Popolo, tratto compreso tra Corso Matteotti e Corso della Repubblica e corso della Repubblica, tratto compreso tra piazza del Popolo e via Oberdan. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, invece, riguarda via E. Filiberto, tratto compreso tra tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo e piazza del Popolo, solo negli stalli di sosta a pagamento antistanti il palazzo comunale.

L'ordinanza sarà in vigore dalle ore 07 del 5 gennaio. Resta la possibilità di transito per i mezzi autorizzati, le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso.

Si ricorda che nel tardo pomeriggio di venerdì 5, inoltre, in piazza del Popolo tornerà la Befana "volante". L'iniziativa, organizzata dal Comune di Latina e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è dalle ore 17.30 alle ore 19.30.