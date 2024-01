Mense degli studenti di Terracina prolungate fino al 30 giugno grazie al nuovo regolamento sulla refezione scolastica e più confortevoli con nuovi impianti di climatizzazione e tende. Con il nuovo regolamento infatti sarà possibile usufruire del servizio mensa fino al 30 giugno, e al tempo stesso sono stati liquidati ai tre istituti comprensivi Milani, Montessori e Fiorini, i fondi del contributo del Piano annuale del diritto allo studio (D.A.S.) elaborato dalla Regione Lazio. Tali fondi prevedono interventi destinati a rendere effettivo il Diritto allo studio e ad elevare il livello di scolarità nella prospettiva dell'educazione permanente e continua, e devono essere destinati tra l'altro, come stabilito dalle linee guida, proprio al finanziamento dei servizi di mensa scolastica. Negli Istituti Compresivi Milani, Montessori e Fiorini sono stati impiegati per l'acquisto di tende e di dispositivi di climatizzazione.

«Garantire un comfort maggiore nelle aule dove i nostri studenti consumano i loro pasti è un ulteriore segnale dell'attenzione e della cura che stiamo dedicando alle scuole, come anche prolungare fino al 30 giugno il servizio di refezione scolastica. Abbiamo sempre detto che la salute come anche l'educazione alimentare dei nostri bambini è una nostra priorità a partire dalla qualità dei pasti erogati, con i continui controlli, e adesso anche l'ambiente in cui i pasti vengono consumati e la possibilità di usufruirne più a lungo», ha dichiarato l'Assessore all'Istruzione e Politiche Scolastiche Sara Norcia.

«Prosegue il nostro percorso per garantire standard elevati nelle nostre scuole, e i migliori servizi per i nostri ragazzi. Servizi che vengono in questo caso migliorati e prolungati. È un nostro dovere come Amministrazione, e su questo continuiamo a lavorare», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.