Mancano davvero poco all'inaugurazione in via dei Cinque Archi del rinnovato Twig Stop – La Sosta: appuntamento per questo pomeriggio dalle ore 18.30 per il "taglio del nastro" per poi lasciare spazio ad una serata di teatro e musica. Il programma prevede dalle ore 20 la perfomance di Stand Up Comedy con Patty Olgiati con il suo "Love me Tinder". Attrice, autrice, stand up comedian e regista teatrale. Diplomata alla Scuola Internazionale di Teatro di Kuniaki Ida (1999), docente della Paolo Grassi di Milano, ha poi approfondito lo studio della recitazione con vari maestri e registi, tra cui Serena Sinigaglia, Alfonso Santagata, Aurin Proietti, Maria Teresa Bax, Elio Germano, Paolo Rossi, Neri Marcoré, e tanti altri. Ha frequentato diversi laboratori di clownerie, condotti da maestri diplomati alla Scuola di Jacques Lecoq di Parigi. Ha recitato in diverse compagnie teatrali e ha preso parte a varie produzioni televisive e cinematografiche (I Cesaroni, Distretto di Polizia, Il tredicesimo apostolo, From Rome with Love). Dal 2008 collabora in diversi progetti con Maccio Capatonda. Ha fondato il gruppo "I comici della domenica", e "Le Monnalise", un progetto di comicità tutto al femminile. Fra i vari gruppi di lavoro, ha preso parte a "Oggi le comiche" di Zelig Lab Milano, e nel 2016-17 ha fatto parte del cast di Zelig Lab Roma.

A seguire, Mel Freire in Trio con l'avvolgente musica del Samba. E' l'incontro musicale tra la cantante brasiliana Mel Freire ed i musicisti romani Simone Paoletti e Leonardo Bevilacqua. Un viaggio ritmico nell'universo del Samba, genere unico e centenario, con la magia della "Musica Popular Brasileira" e dei suoi grandi compositori.

Un programma pieno di risate e di ritmo musicale.