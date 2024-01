Domani pomeriggio una parte del centro di Latina sarà inaccessibile, con tutte le ripercussioni del caso in occasione della festività dell'Epifania. La zona intorno allo stadio Domenico Francioni infatti sarà interdetta alla circolazione e alla sosta per motivi di ordine pubblico in occasione dell'incontro di calcio tra Latina e Avellino, valido per il campionato di Serie C. A partire dalle ore 12, in vista del calcio d'inizio previsto alle ore 16:15, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli con particolare riguardo alle vie Volturno, Aspromonte, Garigliano e piazzale Prampolini, mentre via Teano sarà transitabile in un solo senso di marcia, da via Volturno verso via Amaseno. Per questo i cittadini che vorranno raggiungere il centro sono invitati a utilizzare strade alternative.