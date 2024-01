Una Piazza del Popolo stracolma di gente e di tantissimi bambini per il ritorno della Befana, che dalla torre comunale si è lanciata per raggiungere il palco tra la gioia di tutti i presenti. I piccoli l'hanno attesa e chiamata, poi hanno scherzato con lei quando è apparsa sul tetto del Municipio, hanno riso quando ha raggiunto la vetta della torre riportando "un danno ai motori". Era necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che in questo show divertente sono prontamente arrivati per rimettere in moto la scopa e permettere alla vecchietta di scendere tra i botti di luce e le caramelle a pioggia. Una vera festa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Matilde Celentano salutando la città e la Befana, e ringraziando la Protezione Civile e il Corpo dei Vigili del Fuoco per avere riportato questo evento speciale in Piazza del Popolo numero uno. Dolcetti e caramelle per tutti, ma soltanto a un patto. Con la Befana non si scherza: "Siate sempre più buoni". La risposta dei bambini è stata corale, e non poteva che essere un Sì.