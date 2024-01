Oggi 5 gennaio 2024 e domani giorno dell'Epifania, sono stati predisposti specifici servizi che prevedono pattuglie appiedate dell'Arma dei Carabinieri a presidio delle vie dei maggiori centri storici presenti sul territorio provinciale di Latina. Come già accaduto durante il Natale ed il Capodanno, lo scopo è duplice: oltre ad intensificare i classici controlli che saranno supportati dalle pattuglie delle Stazioni e da quelle delle Sezioni Radiomobili, la presenza delle pattuglie dei Carabinieri appiedati, dislocati nei maggiori centri storici della provincia di Latina, serviranno ad alimentare il rapporto con la cittadinanza tramite il colloquio diretto. Infatti, già nelle giornate di Natale e Capodanno sono stati numerosi i bambini che hanno fatto domande ai militari, chiedendo foto insieme a loro.

Il servizio Epifania sicura, oggi e domani carabinieri appiedati tra le vie del centro I militari presidieranno le principali piazze e strade della provincia per garantire sicurezza in occasione della festa della befana

