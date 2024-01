Due appuntamenti per la Befana domani a Terracina! Il primo a partire dalle ore 10 presso il PalaCarucci con la II edizione di "…arriva la Befana" con spettacoli, esibizioni musicali e teatrali rivolti ai più piccoli. Alla kermesse saranno presenti anche gli operatori della Polizia Stradale, l'autovettura Lamborghini della Polizia di Stato e il "Pullman Azzurro". Nel primo pomeriggio la festa con la vecchina più amata dai bambini si sposterà a Borgo Hermada con canti, balli, spettacoli, calze e caramelle, fino all'accoglienza dei Re Magi a partire dalle 15 in piazza IV Novembre.

