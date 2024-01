«Quasi una multa al giorno, niente male per un'associazione di volontariato che controlla il territorio solo per passione. Rifiuti, inquinamento e animali salvati rappresentano una parte importante del lavoro svolto nel corso dello scorso anno ma i risultati più interessanti sono stati raggiunti nel settore ittico. Si può dire che siamo gli unici volontari ad effettuare controlli notturni, fondamentali per arginare il fenomeno della pesca di frodo e della tutela dell'anguilla». E' questo il commento di Emiliano Ciotti, il responsabile regionale delle Guardie Ittiche Fipsas che fa il bilancio delle attività svolte nel 2023 in tutta la provincia, dai Lepini a Terracina passando per Pontinia e per l'area del Parco Nazionale del Circeo, principalmente nel territorio di Sabaudia. I dati parlano da soli. Nell'anno appena trascorso sono state elevate 322 sanzioni amministrative per un totale di 45.000 euro, particolare attenzione è stata posta ai reati ambientali e alla tutela dell'anguilla di cui è vietata la pesca su tutto il territorio regionale. Sono 550 le persone controllate, 105 quelle verbalizzate perché trovate senza licenza, 52 persone verbalizzate per pesca notturna, 8 per pesca in epoca di divieto e attrezzi non consentiti. Altri verbali sono stati redatti per distanza canne, pesca su manufatto, tesserino segnacatture non compilato o assente, auto su argini, attraversamento sbarramenti, pesca a strappo e abbandono rifiuti. Sono stati immessi nuovamente in acqua 180 kg di pesci. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Latina. Segnalate agli organi competenti due discariche abusive. I fiumi dove sono state effettuate le sanzioni amministrative riguardano: il Comune di Terracina con il fiume Amaseno, Portatore, Ufente, Pedicata, Sisto, Navigazione, Linea Pio VI, Div. Linea Pio VI, Mortacino, Porto Badino e Foce Sisto; il Comune di Pontina: Selcella, Selcella-Forcellata, Ufente, Diversivo Ufente e Mazzocchio; il Comune di Sabaudia: fiume Sisto e Rio Martino; il Comune di Latina: Rio Martino, Linea Pio VI, Canale Acque Medie e fiume Cavata; i Comuni di Sonnino e Priverno: fiume Amaseno. Vanno poi ricordati il rinvenimento della necropoli romana a Latina, vicino via Congiunte sinistre, e la scoperta del furto della targa romana Mesa di Pontinia. Un'attività, quella delle guardie ambientali, spesso svolta in situazioni critiche considerando che non sono mancati gravi minacce e atti intimidatori