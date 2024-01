La delusione per il metodo utilizzato, un atto unilaterale senza ascolto dei territori e senza confronto istituzionale e l'invito a fare squadra su decisione così importanti. Questo il succo dell'intervento del presidente della provincia di Latina Gerardo Stefanelli in riferimento al "Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2024/25", deliberato in Giunta il 4 gennaio. Stefanelli va dritto al punto: «Siamo rammaricati nell'apprendere che la Regione Lazio abbia approvato il Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2024/25 con un atto d'imperio e senza che ci sia stato per correttezza un minimo di comunicazione preventiva anche informale sulle decisioni per le quali la giunta regionale stava per deliberare».

Per il numero uno di via Costa è una decisione che disattende il lavoro scaturito da continui incontri e confronti con sindaci, dirigenti scolastici, sindacati «nell'elaborazione delle proposte relative al piano provinciale per la riorganizzazione della rete scolastica sul territorio pontino inviato regolarmente nei termini e nei modi alla direzione regionale laziale». «Capiamo da una parte - prosegue Stefanelli - le difficoltà dell'assessore regionale alla Scuola Giuseppe Schiboni e della stessa giunta regionale per i tempi e i dettami ministeriali, dall'altra parte però non possiamo nascondere l'amarezza dal punto di vista istituzionale per la procedura che ha portato a tale decisione finale».

Ciò che non è andato giù al Presidente Stefanelli quindi è il modo come si sia proceduto e come e si sia venuti a conoscenza (tramite articoli di stampa) dell'approvazione da parte della Regione Lazio del dimensionamento scolastico e in particolare dell'accorpamento dell'Istituto Mattei- Einaudi con il San Benedetto di Latina. Perplessità espresse con chiarezza anche nelle prime reazioni dei sindacati che hanno spiegato come Latina non doveva rientrare in nessun caso nelle forme di dimensionamento, neanche con i due istituti professionali, l'Einaudi Mattei con 650 iscritti, il San Benedetto con 700. Ora si rischia di creare un mega istituto sovradimensionato. «La mia non vuol essere una polemica, non è del mio stile, ma neanche posso tacere su quanto accaduto- evidenzia ancora Stefanelli- il che ci fa pensare che in vista del nuovo anno ci sia bisogno di ritrovare quel giusto e qualificante confronto istituzionale tra Regione e Provincia per qualsiasi altra questione che interessi il nostro territorio e i cittadini che governiamo».

Critiche continuano ad arrivare anche dall'opposizione in regione. Scrive Alessio D'Amato di Azione che la decisione della giunta Rocca e fortemente penalizzante per il territorio della nostra comunità regionale, e soprattutto delle province. «La scuola e il suo valore educativo non possono essere affrontati con tagli e spirito ragionieristico senza il necessario confronto con chi la scuola la vive tutti i giorni, le famiglie, gli studenti e gli operatori. Non rimarremo inerti ad assistere a questo scempio, è necessario aprire subito confronto in consiglio regionale».