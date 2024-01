L'atto porta la data del primo dicembre, ma è stato pubblicato a ridosso del Natale, un regalo sotto l'albero per i residenti di Artena e dei comuni limitrofi quello che è stato autorizzato: un impianto di produzione del biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche in via Magnarozza, al Colubro.

Due anni di battaglie da parte del comitato contro il biometano che avevano convinto, stavolta sì, anche l'amministrazione comunale che aveva finito per ritirare il proprio parere positivo fornito in conferenza dei servizi. Era un momento particolare, il sindaco era in manette, il Comune era guidato dal vice sindaco - ancora in carica prima della sua sospensione per una condanna - e aveva ignorato quanto deciso in Consiglio tempo addietro, l'opposizione al progetto, e aveva dato, nel febbraio del 2021, un parere positivo.