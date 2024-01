Aprirà ufficialmente giovedì 11 gennaio il cinema Lux ad Aprilia. Nelle scorse ore la Commissione Prefettizia Pubblico Spettacolo ha terminato le verifiche tecniche e accordato il via libera alla riapertura delle prime due sale della struttura situata sulla via Pontina, rilevata dalla società Cinestar che in questi mesi ha compiuto diversi lavori di ristrutturazione. Le sale riapriranno al pubblico giovedì 11 Gennaio 2024, mentre mercoledì 10 gennaio alle ore 15.00 si svolgerà l'inaugurazione alla presenze del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi. Dopo quasi quattro anni dunque la città di Aprilia tornerà ad avere un cinema, visto che la struttura sulla Pontina era chiusa dal febbraio 2020, una buona notizia per i cittadini della quinta città del Lazio che potranno dunque