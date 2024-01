Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Concorso Primo Premio dell'Oliva Itrana, un evento straordinario che ha coinvolto produttori, esperti, e appassionati, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per la valorizzazione dell'Oliva Itrana, una delle principali risorse economiche e culturali del territorio di Itri.

L'evento tenutosi il 7 gennaio 2024 presso l'Aula Consiliare del Comune di Itri, arricchito da un qualificato convegno di studi, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, oltre a rappresentanti istituzionali, tra cui il Commissario del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Fiorello Casale, che ha sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare l'oliva itrana all'interno dell'area naturale protetta.

La Commissione di assaggio ha assegnato i premi ai primi tre classificati delle due categorie in competizione, l'Oliva di Gaeta DOP e l'Itrana bianca. La serata finale, svoltasi ieri sera presso la Sala Consiliare del Comune di Itri, è stata un momento emozionante in cui sono stati consegnati i premi ai vincitori. A tutti i concorrenti ammessi alla selezione è stato rilasciato un attestato di partecipazione, sottolineando il valore della partecipazione di ciascun produttore.

Il Commissario del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Fiorello Casale, ha dichiarato: "L'Oliva Itrana rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio, non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di biodiversità. La promozione e la valorizzazione di questa produzione all'interno dell'area naturale protetta sono strategiche per la conservazione del nostro patrimonio ambientale. Il Concorso Primo Premio dell'Oliva Itrana offre un'opportunità unica per sottolineare l'importanza di conciliare la produzione olivicola con la tutela della biodiversità. È un passo significativo verso la creazione di un modello sostenibile che possa ispirare altre realtà."