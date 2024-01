Discarica in provincia, si riparte da zero o quasi. E' una decisione destinata a fare notizia (e non solo), quella presa dal collegio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla società di Cisterna Scavilana annullando così il decreto del commissario ad acta Illuminato Bonsignore che indicava tre siti, due nel comune di Cisterna e uno ad Aprilia per la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti per la provincia di Latina. Oltre alla cava di pozzolana in località La Villa (attiva e per questo oggetto di ricorso), le altre due aree scelte erano l'ex sito della GoodYear, e la cava in zona Pontoni ad Aprilia.



Tra le 25 pagine redatte dal collegio del Tar c'è un passaggio molto eloquente che spiega: «il fatto che i tre siti individuati ricadano nelle aree riportate in tali cartografie come non contenenti fattori escludenti/non condizionanti, non può in alcun modo supplire alla mancanza di un'espressa analisi dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali per ognuno dei macro aspetti da valutare (ambientale, idrogeologico e di difesa del suolo, territoriale), che nel caso di specie, dalla disamina dei documenti prodotti, non risulta essere stata effettuata.