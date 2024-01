Troppo degrado, troppa confusione e troppi fatti di cronaca, a Velletri dal 12 gennaio per un mese, sarà vietato vendere alcolici nelle rivendite automatiche dalle 17 alle 7, negli esercizi pubblici sarà possibile la vendita dopo le 20 solo se in confezioni e bottiglie sigillate.

Ma soprattutto da l12 gennaio, per un mese, sarà vietato il consumo di bevande alcoliche dalle 17 alle 7 di mattina, fuori dagli spazi autorizzati (dehors, pedane, tavoli) e quindi in tutti gli spazi pubblici: dai parchi alle strade. E' quanto disposto dal sindaco di Velletri Ascanio Cascella con una ordinanza che muove da alcune considerazioni. La prima: "presso il territorio Comunale, in prossimità di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande di contenuto alcolico di qualsiasi gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici H24, per cui è consentito il consumo sul posto, si determinano con frequenza assembramenti in orario notturno, con conseguente lesione dell'interesse alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, che causano, inoltre, situazioni di abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di contenitori di vetro e altro materiale e che contribuiscono ad incentivare fenomeni di grave degrado urbano e di disturbo della quiete pubblica". La seconda: "Situazioni di degrado urbano si sono sovente verificate nelle aree pubbliche situate in prossimità e antistanti Piazza Cairoli, Piazza Giuseppe Garibaldi, Il perimetro antistante il piazzale della locale stazione ferroviaria e il retrostante parcheggio del c.d. nodo di scambio presso Via Fontanaccio, Via Lata (in particolare zona c.d. Galleria Pennacchi), Via Pia in prossimità del parcheggio auto, parchi, giardini ed aree verdi comunali in genere (in particolare parco pubblico in Viale Roma).

Chi violerà questa ordinanza sarà tenuto a pagare una sanzione da 25 a 500 euro per ogni episodio.