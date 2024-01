Ancora nessuna novità in merito agli stipendi dei 700 dipendenti dell'Icot di Latina. «A causa di un enorme ritardo nei pagamenti da parte della Asl di Latina, le retribuzioni nel mese di dicembre subiranno un ritardo sui consueti termini di pagamento», è stato l'ultimo comunicato del gruppo Giomi divulgato la scorsa settimana. E ieri Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno voluto di nuovo porre l'attenzione sulla situazione lavorativa, fortemente critica, del personale attualmente in servizio presso l'Istituto Icot, proclamando lo stato di agitazione. «Non intendiamo assolutamente entrare nel merito dei dettagli tecnici - scrivono i sindacati - ma non possiamo ignorare quanto sta avvenendo a carico e in danno dei lavoratori, in un periodo in cui le scadenze sono incombenti. Intendiamo richiamare alle rispettive responsabilità i due soggetti: il gruppo Giomi deve garantire il pagamento degli stipendi dovuti e non scaricare sui lavoratori il rischio d'impresa; la ASL deve provvedere nei tempi tecnici alla liquidazione delle fatture».

I sindacati si sono anche rivolti al Prefetto Maurizio Falco.