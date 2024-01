"Con molta soddisfazione comunichiamo che il Comune è risultato beneficiario di contributi messi a disposizione dalla Direzione Cultura e Lazio Creativo della Regione Lazio, rispondendo ad un avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di fondi a favore dei servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali O.B.R. e O.M.R. (Biblioteche e Musei)".

A sostenerlo è l'assessore alla Cultura del Comune di Sezze, Michela Capuccilli, che commenta favorevolmente le graduatorie approvate lo scorso 29 dicembre nelle quali viene assegnato a favore delle strutture culturali setine un finanziamento complessivo pari ad euro 63.000 euro: "Le attività che l'amministrazione ha condiviso con il mio assessorato – spiega il vicesindaco di Sezze – sono tutte attività culturali rivolte all'intera cittadinanza, con particolare riguardo alla fascia di età che va dai bambini in età prescolare fino ad arrivare ai ragazzi che frequentano la scuola di secondo grado superiore. Sono ricomprese diverse linee di intervento relative ad attività ludiche, digital storytelling, animazioni teatrali, laboratori creativi, incontri con gli autori biblio-caravan con tappe fissate nei pressi delle scuole o nei cortili o nelle piazze adiacenti i vari plessi scolastici. Tutte queste attività saranno concluse entro il mese di ottobre 2024".

Lo stesso assessore ha spiegato come il progetto preveda l'incremento del patrimonio librario, l'acquisto di beni, attrezzature e luci per rendere più luminosa ed accogliente la sede della struttura bibliotecaria: "Sarà l'occasione per potenziare e dare nuova vita, ripopolando le nostre strutture culturali, con la possibilità di creare dei momenti di aggregazione e di condivisione a partire dai più piccoli che potranno usufruire di tutti gli spazi a loro dedicati e avranno modo di esplorare la nuova area ragazzi allestita da poco", ha concluso l'assessore Michela Capuccilli.