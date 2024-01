Dopo giorni di furiose polemiche anche da OpenHub Lazio arriva un chiarimento rispetto all'incontro telematico tra gli studenti dei licei di Aprilia e di Lugansk (nel Donbass), progetto finito nell'occhio del ciclone per la collaborazione con realtà filorusse. Un incontro dal titolo "Un ponte per la pace" organizzato il 19 dicembre 2023 al liceo Meucci proprio da OpenHub, che prende le distanze dalle posizioni dell'associazione Vento dell'Est spiegando di essere incappata in un "incidente di percorso", seppur in buona fede. «Lo scambio, avvenuto online e organizzato dopo aver discusso, concordato e controllato i contenuti proposti durante una serie di riunioni che hanno visto la partecipazione di tutte le parti, era volto unicamente - spiega in una nota OpenHub Lazio - a condividere argomenti legati alla quotidianità e alle diverse abitudini dei giovani partecipanti, non contemplando in alcun modo nessun contenuto di natura politica. L'incontro previsto si è svolto come concordato. Purtroppo, recentemente abbiamo appreso del sostegno dell'associazione Vento dell'Est a posizioni politiche completamente estranee alle finalità del progetto OpenHub Lazio, che peraltro non sono minimamente emerse nel corso dell'evento organizzato. Ci preme, comunque, sottolineare che la scelta di questa associazione è stata, pur in totale buona fede, un incidente di percorso tra le tante attività realizzate nel corso di quest'anno, che non avrà modo di ripetersi».

Un chiarimento doveroso, soprattutto in virtù delle tante critiche arrivate negli ultimi giorni sull'iniziativa che si è svolta ad Aprilia, con esponenti politici che hanno attaccato parlando di: «propaganda filorussa in Italia». Critiche mosse da parlamentari di +Europa e Italia Viva ma pure dall'Unione Europea, che tramite il portavoce Ue per le politiche regionali ha spiegato che potrebbe anche revocare i fondi europei laddove non fosse stata rispettata la politica di coesione.

OpenHub però nella nota tende a sottolineare come il progetto intenda promuovere buone pratiche, formazione, apertura, conoscenza e inclusione. E per questo mette in evidenza con i dati le tante attività svolte. «Nella Provincia di Latina sono state 55 sono le iniziative legate ai temi del lavoro (disoccupazione, formazione continua, inclusione di genere e generazionale), con oltre 500 partecipanti. Dodici sono invece i progetti di accompagnamento - continuano - dedicati alle imprese (startup e Pmi) con 79 partecipanti. Ben 51 le iniziative culturali rivolte ai giovani e alle giovani residenti nell'area della provincia di Latina, che hanno visto la partecipazione di oltre 1600 persone e un totale di 2327 passaggi all'interno dell'hub. Infine 31 gli stakeholder nazionali coinvolti e 17 i protocolli di intesa stipulati. consideriamo fondamentale continuare a percorrere questa strada di apertura e coinvolgimento della cittadinanza».