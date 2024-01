Il Programma triennale 2024-26 dei lavori pubblici della Regione Lazio ha destinato ingenti risorse alla provincia di Latina, per un totale di circa 9 milioni e 700mila euro. Questo importante finanziamento permetterà di realizzare interventi infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo del territorio. Il consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano, presidente della VI commissione lavori pubblici ha dichiarato di essere soddisfatto, ma che l'impegno per la provincia deve proseguire con maggiore slancio ed impegno.

"La provincia di Latina - spiega Mitrano - ha ottenuto un finanziamento consistente per importanti interventi infrastrutturali pari a circa 9 milioni e 700mila euro. Un buon risultato che, come partito, ci sprona a lavorare con maggiore impegno per ottenere ulteriori finanziamenti per il nostro territorio. L'obiettivo è quello di rendere Latina una provincia protagonista della Regione Lazio e del Paese. Questo risultato - aggiunge il consigliere di Forza Italia - è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio e gli enti locali, che hanno lavorato insieme per individuare le opere più urgenti e necessarie per la provincia. I fondi saranno utilizzati per interventi in diversi ambiti, tra cui la manutenzione delle strade, la realizzazione di nuove opere pubbliche e il potenziamento dei servizi. Queste risorse economiche rappresentano un'importante opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rendere la provincia di Latina un territorio sempre più attrattivo. La nostra provincia - conclude Mitrano - potrà così beneficiare di una maggiore sicurezza e qualità della vita dei suoi abitanti, oltre a favorire lo sviluppo economico del territorio. Siamo soddisfatti ma consapevoli che dobbiamo e possiamo fare di più".

Nello specifico gli interventi finanziati sono i seguenti:

Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina: 3.500.000,00 euro - Lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle della loc. Sonnino Scalo. (AMASENO);

Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT): 3.500.000,00 euro – Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture (NINFA SISTO);

Latina e Provincia: 860.000,00 euro – Lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essenze arboree ubicate sulle fasce frangivento;

Campodimele: 499.452,24 euro – Lavori di messa in sicurezza Strada Comunale Pozzi della Valle Ponte Corolanno;

Priverno – 400.000,00 euro Lavori di messa in sicurezza del tratto viario G. Matteotti;

Itri: 200.000,00 euro – Intervento di messa in sicurezza strade comunali;

Formia: 314.820,00 euro – Lavori volti all'abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Elementare di Maranola, realizzazione parcheggio e palestra;

Itri: 413.279,03 euro – Abbattimento barriere centro urbano.