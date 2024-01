Il tavolo della conciliazione ha permesso di raggiungere il risultato sperato, almeno per il momento, in attesa che la situazione-tipo venga ripristinata anche per i prossimi mesi. La questione è quella che riguarda il ritardo nei pagamenti degli stipendi (di dicembre) ai dipendenti dell'Icot (conseguenza dei ritardi nei pagamenti da parte della Asl alle aziende private che lavorano in convenzione): la vicenda è stata affrontata ieri mattina in Prefettura nel corso della riunione convocata dal Prefetto di Latina su richiesta delle sigle sindacali (Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Flp).

Intorno la tavolo si sono seduti, oltre a Maurizio Falco, anche il sindaco di Latina Matilde Celentano, il segretario generale di Cgil Fp Fr/Lt Vittorio Simeone, il segretario generale di Cisl Fp Latina Enza del Gaudio e il responsabile Sanità Privata sempre della Cisl Fp Stefano Mastrobattista, il segretario generale della Uil Flp Latina Giancarlo Ferrara, Fabio Miraglia del Gruppo Giomi, il direttore generale della Asl Silvia Cavalli e il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria Sabrina Cenciarelli. Il confronto è stato convocato per raggiungere un accordo e garantire ai 700 dipendenti Icot di ricevere lo stipendio. E' l'accordo, a quanto pare, è stato trovato.

Vediamo in che modo. Lunedì il Gruppo Giomi e la Asl si confronteranno in una riunione tecnica per verificare ed approfondire le proprie questioni finanziarie, contestualmente la Asl si è impegnata a trasmettere il verbale della seduta di ieri agli uffici regionali per liquidare le fatture di dicembre. La liquidazione delle fatture garantirà il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Icot, da parte del Gruppo Giomi: martedì la Asl renderà disponibili le risorse economiche sul portale dedicato ai pagamenti delle fatture, a seguire il gruppo Giomi (una volta ricevuto il flusso contabile) effettuerà il pagamento degli stipendi nei tempi tecnici necessari.

I sindacati, al fine di monitorare il contesto per i mesi futuri si sono impegnati a controllare la situazione affinché non si verifichino più ulteriori ritardi.

«Mi ha fatto molto piacere essere stata invitata dal Prefetto Maurizio Falco a partecipare all'incontro richiesto dai sindacati per affrontare la delicata vicenda del rapporto crediti/debiti tra l'azienda sanitaria e la Regione Lazio - ha commentato il sindaco di Latina, Matilde Celentano - L'Icot è un'eccellenza del territorio da oltre 50 anni ed è punto di riferimento nell'offerta sanitaria della comunità di Latina e della sua provincia; ci sono 700 dipendenti in attesa dello stipendio di dicembre e questo è inaccettabile. Mi appello al buon senso di entrambe le parti, a tutela dei lavoratori, del servizio sanitario e, quindi, della salute pubblica. Questo deve essere un punto fermo. L'ospedale Goretti di Latina è in sofferenza, lo vediamo tutti i giorni e la presenza dell'Icot è fondamentale per l'intero territorio».