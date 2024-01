Il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ha indetto per mercoledì 17 gennaio 2023, in orario da definirsi, una Assemblea tra i genitori dei bambini e ragazzi di Ardea che usufruiscono del servizio AEC, gli Istituti Scolastici del territorio e il Comune.

In particolare, si affronterà la situazione di difficoltà che sta emergendo in queste ore, causata dall'insufficienza di ore a disposizione degli utenti, nonostante l'ente abbia provveduto ad aumentare il monte ore nel mese di dicembre.

«Ci troviamo in una situazione complessa - spiega il Sindaco -, che stiamo affrontando ora dopo ora con ogni mezzo possibile. Già a fine dicembre, come previsto dal contratto d'appalto con la ditta che gestisce il servizio, abbiamo aumentato del 20% il monte ore mensile destinato all'assistenza, ma ciò non basta per coprire le richieste che arrivano dalla popolazione scolastica. Abbiamo avviato dialoghi con i Comuni vicini e con la Regione Lazio, al fine di trovare soluzioni condivise e ulteriori fondi per il servizio; al momento, siamo in attesa di risposte, che dovrebbero arrivare a breve. Anche nei primi giorni della settimana ci impegneremo per provare a risolvere la questione, cercando di non lasciare nessuno indietro. Abbiamo a cuore questo servizio così prezioso e, per questo motivo, mercoledì prossimo incontreremo famiglie e scuole per fare il punto della situazione e illustrare le strategie future».