Si chiama Francesco Di Mille, si è laureato in astronomia a Padova, ha lavorato per un po' presso l'osservatorio di Asiago. Poi è andato all'estero: prima in Australia, poi in America ed ora in Cile. Francesco Di Mille, infatti, lavora presso l'osservatorio astronomico del Cile di "Las Campanas" che è il più attivo osservatorio del mondo con ingegneri e astronomi di tutti i continenti. Tornato in Italia per le vacanze natalizie ha raccontato: «E' sempre bello tornare a Gaeta, ovunque sono stato mi sono sempre trovato bene, ma Gaeta, non posso nasconderlo, mi manca. Osservare lo spazio è una delle cose più affascinanti del mondo. Al di là di ciò che puoi vedere e scoprire, anche il solo osservare e capire e rispondere a tante domande del perché certe cose funzionino così è semplicemente meraviglioso!». Francesco ha 51 anni e già da piccolo guardava i film che parlavano di spazio come: Star Trek, Spazio 1999… tutto infatti, lasciava preludere il suo futuro da astronomo. I principali telescopi de Las Campanas sono lo Swope, il telescopio Du Pont e i gemelli Magellano.