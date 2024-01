Dall'inizio del mese di dicembre la zona di Le Castella e in particolare l'area nord del Comune di Cisterna sono balzati agli onori della cronaca per una serie infinita di furti, perpetrati da banditi senza scrupoli che agiscono sia di notte che di giorno. Una situazione che ha fatto cadere in una perenne paura i residenti della zona che si sono organizzati in chat di gruppo e anche ronde notturne. Numerosi in queste settimane sono stati anche gli appelli alle istituzioni di comitati e cittadini, per un maggior controllo che possa garantire fiducia e sicurezza. Dal Comune è arrivata nelle scorse ore una risposta concreta: nel quartiere periferico presto verranno installate le telecamere di videosorveglianza, come confermato in una nota stampa diramata ieri pomeriggio da via Zanella. «Da circa un mese, con un'impennata durante le recenti festività natalizie, le abitazioni di Le Castella sono state prese di mira da ignoti, autori di vari furti che oltre al danno patrimoniale hanno creato anche un senso di impotenza e di abbandono dalle istituzioni. Per questo una nutrita rappresentanza di residenti ha chiesto un incontro con l'Amministrazione comunale affinché intervenga per contrastare il fenomeno», hanno fatto sapere dal Comune.

Il sindaco Valentino Mantini, l'assessore Andrea Santilli e il delegato alle periferie Elio Sarracino ha così commentato l'imminente novità. «Siamo vicini ai cittadini che vivono questo periodo di difficoltà con effetti sul clima di serenità all'interno delle proprie abitazioni. Dopo un confronto con i residenti e volendo dare un chiaro segnale di presenza delle istituzioni - affermano - stiamo innanzitutto verificando il funzionamento della pubblica illuminazione nei principali incroci stradali, mentre già dalle prossime settimane verranno installate ed entreranno in funzione quattro telecamere di videosorveglianza con rilevamento delle targhe automobilistiche collegate alla centrale operativa della nostra Polizia Locale». Infine: «Stiamo altresì attuando ogni utile azione con gli organi territorialmente competenti affinché possa essere potenziato il servizio di pattugliamento del territorio».