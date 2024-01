E' cominciato tutto con un video divenuto virale prima su WhatsApp e poi su Facebook in un cui si vede una persona che sta letteralmente trasportando un cinghiale. Dal ciglio della strada a ridosso della foresta demaniale, in località Sacramento, l'uomo trasporta l' animale mentre qualcuno lo filma poi il video si conclude con "apri sto cofano". Dai social alla segnalazione agli organi competenti, il passo è stato breve e il video è stato inviato al Nipaaf che ha avviato una serie di accertamenti insieme ai Carabinieri Forestali di Latina. Il personale del Nipaaf grazie anche a nuove segnalazioni, è risalito al luogo in cui si trovava il cinghiale che fortunatamente era vivo e si trovava in un recinto insieme ad altri animali tra cui maiali. Il proprietario del terreno in cui si trovava l'animale e la persona che materialmente lo ha catturato, sono stati sanzionati. Il cinghiale è stato invece trasferito presso il Centro Recupero Fauna Selvatica a Fogliano. Una delle ipotesi è che il cinghiale fosse stato tramortito da un'auto e per questo si trovava sul ciglio della strada. Per la stessa ragione è stato semplice catturalo cosa ovviamente vietata come custodire fauna selvatica salvo specifiche autorizzazioni.