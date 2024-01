Furti e danni nel plesso scolastico, privati accolgono l'appello dei genitori e ricomprano ai bambini il maltolto. Per questo i genitori di un plesso hanno scritto una lettera di ringraziamento ricostruendo anche quanto accaduto negli ultimi mesi. «E' notizia conosciuta - si legge nella lettera dei genitori - che la Scuola Primaria ‘Michele De Ruosi' di Borgo Vodice è stata, nei mesi passati, oggetto di reiterati furti. Sono state sottratte attrezzature quali computer portatili, lavagna luminosa denominata digital board, dei soldi dai distributori automatici, il tutto di ingente valore economico ma soprattutto di grande utilità per la didattica e per l'apprendimento scolastico dei nostri ragazzi. Noi, genitori delle dieci classi presenti nel plesso del Borgo, ci siamo attivati proprio per colmare questa necessità, chiedendo aiuto alle realtà economiche del nostro territorio, le quali hanno risposto sentitamente al nostro appello». Insomma i genitori sono stati i primi a mettersi in moto per garantire serenità ai propri figli durante le lezioni e soprattutto la possibilità di utilizzare tutti i supporti necessari. «Per questo - si legge in conclusione - è doveroso riconoscere un ringraziamento particolare all'Associazione ‘Officine della Memoria' per essersi resa disponibile, sin da subito, nella gestione burocratica e contabile del nostro progetto. Cogliamo l'occasione inoltre, per ringraziare la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, che si dimostra sempre attenta alle esigenze del territorio, riconoscendo un generoso contributo a favore della nostra richiesta e non per ultime, il nostro sentito grazie va all'Associazione culturale ‘Smile games' e alla Cooperativa agricola ‘Stern' per i relativi contributi».