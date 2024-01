Per celebrare Sant'Antonio Abate, a Rocca Massima, nella contrada di Boschetto, per l'ottavo anno di seguito, sono stati organizzati i festeggiamenti a cura dell'Associazione "La Castagna di Rocca Massima". La festa si è tenuta domenica (anticipando la data dedicata al Santo che è il 17 gennaio visto che cade in un giorno infra settimanale) e ha visto Don Romano Pietrosanti celebrare la Santa Messa. Erano naturalmente presenti il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli, il vice sindaco Angelo Tomei, il comandante della Stazione Carabinieri maresciallo capo Alessandro Tatangeli, il comandante della Polizia Locale Lidia Cioeta, i membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Rocca Massima presieduta dal luogotenente Mario Coi, una Confraternita del Santo proveniente dalla vicina Artena, il presidente dell'Associazione organizzatrice Maurizio Cianfoni e numerosi suoi soci.

Al termine della Santa Messa, la statua del Santo caricata su un trattore e scortata lateralmente da due Carabinieri a Cavallo del 4° Reggimento Carabinieri, dagli sbandieratori dei Rioni di Cori, dai fedeli e dalle Autorità, ha raggiunto in processione la vicina piazza di Boschetto, dove erano già schierati numerosi mezzi agricoli e numerose persone con al guinzaglio o in braccio i loro amici a quattro zampe, cani, gatti, ma anche cavalli, caprette ed altri.

Dopo la consueta preghiera e la relativa benedizione la cerimonia si è conclusa con l'esibizione degli sbandieratori.