In ritardo di una settimana per il maltempo che ha scombussolato diverse iniziative in programma, domenica a Terracina si è potuta ammirare la calza della Befana che dall'Amministrazione comunale hanno definito «più bella e più grande del mondo. Ben 96,5 metri di calza che sono stati letteralmente accompagnati da bambini e genitori, insieme al gruppo scout, capitanati dalla Befana».

Il "serpentone" è partito dalla Chiesa di San Domenico Savio, ha attraversato tutta via Sicilia fino ad arrivare sulla spiaggia del lungomare Circe, all'altezza di via Basilicata. «Tutti - ha sottolineato il sindaco Francesco Giannetti - hanno potuto partecipare consegnando pezzi di stoffa personalizzati che poi, messi insieme, hanno formato questa lunghissima calza che ha viaggiato anche in acqua con il Sup». Una enorme calza di solidarietà: grazie agli sponsor, per ogni metro è stata fatta una donazione alla Caritas cittadina. La manifestazione verrà ripetuta anche il prossimo anno e verrà iscritta al Guinness World Record».