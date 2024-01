C'erano anche alcuni cani del Canile Comunale di Terracina alla benedizione degli animali organizzata dalla Parrocchia del SS. Salvatore in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate. Una tradizione, quella della benedizione, che per il secondo anno consecutivo viene rispettata grazie all'iniziativa di Don Luigi Venditti. La cerimonia si è tenuta sul sacrato della Chiesa nel cuore della città per la leggera pioggia che però non ha scoraggiato i tanti che hanno voluto partecipare portando i loro amici cani, gatti e anche pappagallini. Insieme a loro c'erano anche alcuni cani del canile Comunale, in rappresentanza di tutti gli ospiti della struttura di via delle Industrie ma soprattutto per farsi conoscere e per incontrare magari la famiglia che stanno aspettando da tempo. La più piccola a partecipare una cucciola di poco più di 40 giorni, abbandonata la settimana scorsa insieme a 4 sue sorelline in uno scatolone fuori dal canile. Con lei c'erano Rosetta e Licia, di 2 anni, e poi Bulla di 4 anni.

Al termine della Benedizione, che si è conclusa con l'esortazione di Don Luigi ad avere cura dei propri amici, hanno preso la parola il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e l'Assessore alla Tutela degli Animali Sara Norcia.

«Ringrazio Don Luigi per la sua sensibilità e per aver rinnovato la tradizione della benedizione degli animali anche nella nostra Città. Abbiamo voluto cogliere questa opportunità per trovare una famiglia ai tanti ospiti del nostro canile, mentre continueremo a lavorare per assicurare che la loro permanenza nella nostra struttura sia sempre migliore e soprattutto sempre più breve. Tutti gli animali vanno sempre rispettati e trattati con cura», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

«Un momento importante di partecipazione e condivisione. È stato bello vedere tante persone con i loro amici, e anche tanta attenzione per la piccola rappresentanza dei cani del nostro canile che hanno avuto un'occasione in più per farsi conoscere e anche per ricevere tante coccole. Il nostro impegno continuerà con la massima attenzione per il nostro canile, per garantire ai nostri piccoli ospiti il meglio nella trasparenza e correttezza, e promuovendo ogni iniziativa possibile per favorire le adozioni», ha dichiarato l'Assessore alla Tutela degli Animali Sara Norcia.