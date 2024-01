Naufraga il progetto per realizzare la nuova area mercato di Aprilia. La Regione Lazio ha infatti dichiarato improcedibile il Programma integrato di intervento approvato dal Consiglio comunale con tre diverse delibere tra il 2011 e il 2022 che, oltre allo spostamento del mercato settimanale, prevedeva la costruzione di edifici residenziali e di opere di urbanizzazione nella zona compresa tra via Cattaneo, via Grazia Deledda e via Pirandello. Una decisione pesante per il Comune di Aprilia, sia perché costringerà l'Ente a ricominciare daccapo l'iter dopo 13 anni, sia per le modalità con le quali è arrivata l'archiviazione. La Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica il 14 marzo 2023 aveva infatti chiesto integrazioni e chiarimenti sul progetto, approvato dal Consiglio comunale con le delibere n. 61 del 2011 e n. 35 dell'agosto 2016 e poi rettificato con la delibera del 28 aprile 2022. «Il Programma integrato di intervento vigente - scrive la Regione - risulta essere una rimodulazione della precedente proposta della delibera di Consiglio n. 61 del 2011. Esaminata la documentazione abbiamo formulato dettagliate osservazioni sulle quali abbiamo richiesto chiarimenti, chiedendo inoltre di produrre alcune documentazioni integrative».

La risposta del Comune arrivata il 4 maggio 2023 è risultata interlocutoria e non soddisfacente, visto che in quella nota affermò: «che l'Amministrazione Comunale è interessata dalle elezioni del 14 e 15 maggio e non può esprimersi sugli aspetti evidenziati nella nota che implicano valutazione di propria competenza, in attesa di fornire le integrazioni richieste trasmettiamo la relazione del progettista del Print».

Una missiva ritenuta dalla Regione Lazio: «parziale e non esaustiva» rispetto alle osservazioni presentate dalla direzione regionale. Inoltre le integrazioni del Comune non sono più arrivate e perciò il procedimento è stato archiviato. «Dato che i termini sono ampiamente decorsi - scrive la Regione - senza che siano pervenuti i pareri e le integrazioni richieste l'istanza viene dichiarata improcedibile». Un epilogo che vanifica il lavoro di 13 anni, il Comune sarà infatti costretto a ripartire con l'iter per dotare la città di un'area per il mercato settimanale (attesa da decenni) ma soprattutto bisognerà riflettere con attenzione su quanto accaduto dal 2011 ad oggi, perché appare chiaro che ci siano stati problemi, interruzioni e ritardi che hanno finito per affossare il progetto.