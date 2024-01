Nel quartiere Borgata Agip e nella zona industriale ritorna il problema degli sversamenti nel fosso Carrocetello. Anche nella giornata di ieri infatti un liquido rosso e maleodorante è comparso nel fosso, creando notevoli disagi ai residenti e ai cittadini che lavorano in quella zona. Solamente poche settimane fa infatti c'è stato il sopralluogo in via della Meccanica dei Carabinieri Forestali e della Polizia Locale di Aprilia, che hanno riscontrato lo sversamento nel canale, chiedendo l'intervento dell'Arpa Lazio per i campionamenti e le analisi del caso. A quel sopralluogo partecipato anche il vice sindaco e assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti, assicurando il massimo sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lanfranco Principi per individuare i responsabili e trovare una soluzione. I risultati delle analisi non sono ancora arrivati ma nel frattempo problemi simili continuano a verificarsi con costanza, facendo aumentare la rabbia e l'esasperazione dei cittadini del quartiere, che da quasi 20 anni sono alle prese con questa criticità. «I prelievi - spiega il presidente del comitato di quartiere Borgata Agip, Adriano Lemma - sono stati fatti circa un mese fa, al momento però non si sa niente, così come i precedenti interventi non hanno mai portato a individuare chi sversa nel Carrocetello. Malgrado l'interesse dei media, l'ampio risalto dato alla notizia e l'impegno dell'amministrazione che sta muovendo i suoi passi, la situazione è in fase di stallo perché se non ci sono enti preposti a dare le risposte più avanti di così di non si può andare. Ma in questo modo si continua a inquinare». A segnalare lo sversamento è stato ancora una volta il signor Luigi Esposito, che da tempo porta avanti una battaglia in difesa dell'ambiente. «Questa situazione non è più accettabile, c'è bisogno - afferma - che qualcuno intervenga perché in passato l'ex sindaco Terra in 13 anni al governo della città non è riuscito a trovare una soluzione a questo problema».