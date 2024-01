Si terrà, domenica 21 gennaio, la cerimonia in occasione della festività di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale.

La giornata avrà inizio alle 09.00 nella corte di palazzo Caetani con l'accoglienza delle autorità e degli ospiti e la presentazione del Comando di Polizia Locale. Alle 10.00 verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Alle ore 11.30 presso l'aula consiliare, il Comandante della Polizia Locale, dott. Raoul De Michelis presenterà la relazione sulle attività svolte nel 2023. L'occasione per tracciare il bilancio dell'anno appena trascorso e delineare l'attività di massima per il 2023. Concluderà la mattinata l'intervento del Sindaco, Valentino Mantini.

Per la Polizia Locale di Cisterna, si chiude un anno intenso sui diversi fronti di intervento, con un incremento delle attività di polizia giudiziaria per reati contro la persona e contro il patrimonio. Sono state diverse le attività di rilievo che hanno portato a denunce, arresti e fermi di polizia giudiziaria. Attività frutto del costante impegno nel controllo del territorio comunale messo in campo ogni giorno.

Non sono stati tralasciati i settori tipici di intervento della Polizia Locale quali il controllo della circolazione stradale, il controllo dell'attività edilizia ed urbanistica come le violazioni in materia ambientale riguardanti sia l'abbandono che il conferimento errato dei rifiuti.

Il dato preoccupante, purtroppo in linea con il trend nazionale, è quello dei sinistri stradali: 24 sinistri in più rispetto al 2022. Dei 117 sinistri (dentro e fuori il centro abitato) rilevati dalla Polizia Locale, due hanno avuto esito mortale, uno in meno dell'anno precedente e 64 sinistri con danni fisici alle persone coinvolte.

Tali numeri (riferiti solo a quelli rilevati dalla Polizia Locale di Cisterna) hanno richiesto una costante attività di prevenzione e controllo verso i comportamenti scorretti degli utenti della strada: dalla guida in stato di alterazione per assunzione di alcool o di sostanze psicotropiche, alle condotte che costituiscono distrazione fino ad arrivare a condotte negligenti e pericolose.

I controlli di rito sui veicoli in circolazione fanno emergere alcuni numeri significativi sui veicoli sprovvisti di revisione (261) e senza copertura assicurativa (174) oltre a 12 casi di guida senza patente. Particolare attenzione è stata posta alla sosta negli stalli riservati ai portatori di handicap; sono state 98 le contravvenzioni per la sosta sugli stalli riservati senza titolo.

Questi numeri sono solo una parte del consuntivo di un anno di lavoro svolto dalla Polizia Locale di Cisterna; in occasione dell'evento del 22 gennaio, aperto a tutta la cittadinanza, verrà presentato il resoconto completo delle attività svolte.