Nella mattinata di ieri c'è stata la consegna dei lavori, appaltati lo scorso 26 ottobre, relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare di Maranola. Gli interventi, che hanno beneficiato di un finanziamento di 318.000 euro concesso da Astral, garantiranno una migliore accessibilità al plesso, ancora purtroppo privo di adeguate infrastrutture.

In particolare, è prevista l'installazione di un moderno ascensore e la realizzazione di una rampa di collegamento alla via comunale Angelo Forte.

L'ascensore sarà collocato all'esterno, nello spazio tra l'edificio scolastico e il muro di contenimento realizzato per il grave dislivello venutosi a creare a causa degli sbancamenti eseguiti per la costruzione della scuola.

"Prosegue l'attività di riqualificazione, valorizzazione e messa in sicurezza del comparto scolastico sull'intero territorio - dichiara con soddisfazione il sindaco Gianluca Taddeo - Finalmente, dopo circa trent'anni, la Comunità Maranolese potrà vedere realizzata quest'opera".

"L'attenzione dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'edilizia scolastica resta altissima – prosegue il sindaco – questo è possibile grazie all'attenta programmazione dell'Ente per dotare le scuole di servizi più efficienti, intervenendo concretamente e in tempi celeri su strutture obsolete che necessitano di un radicale restyling. Investire sugli edifici scolastici significa anche investire sui giovani sia offrendo loro la possibilità di disporre di immobili sicuri, sia consentendo agli alunni di trascorrere le loro ore scolastiche in ambienti accoglienti e agevolmente fruibili da tutti". Il primo cittadino si rammarica che a Formia solo ora si cominci a pensare agli edifici scolastici. "Peccato, che da parte dei miei oppositori sia mancata questa attenzione all'edilizia scolastica, ma c'è sempre possibilità di rimediare per chi usa buon senso e buona volontà, invece di volersi per forza ostinare a criticare".

L'assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo ritiene che "Quest'opera garantirà sicurezza e facilità di accesso alla scuola elementare anche allo scopo di renderla maggiormente inclusiva, in un ambiente accogliente. Questi primi due anni di amministrazione hanno visto un grande impegno e una forte attenzione sulla sicurezza scolastica, sull'ammodernamento e sulla ristrutturazione di edifici scolastici ormai datati. Già a settembre prossimo si avranno i risultati di questo lavoro".

Il sindaco Taddeo si mostra compiaciuto in quanto questo sulla "scuola di Maranola non è un intervento isolato, ma si aggiunge a quelli già in corso e ad altri interventi finanziati ed in fase di affidamento. Un ringraziamento agli amministratori che hanno voluto partecipare alla consegna dei lavori". Insieme al sindaco Gianluca Taddeo erano presenti gli assessori Eleonora Zangrillo (Lavori Pubblici) e Rosita Nervino (Politiche Sociali), i consiglieri comunali Tania Forte, Luca De Meo, Antonio Capraro, Francesco Di Nitto. Presente naturalmente anche l'istituzione scolastica con la Dirigente Scolastica prof. Immacolata Picone e la coordinatrice del plesso, Annette Raimondi.