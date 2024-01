La storia riaffiora nuovamente dalla terra in provincia di Latina, raccontando la vicenda di un giovane soldato americano. Autore del ritrovamento avvenuto nelle campagne di Pontinia, è stato ancora una volta Emiliano Ciotti presidente della "Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate", da anni attivo sulle ricostruzioni belliche del Corpo di Spedizione francese e non solo che nel tempo ha rinvenuto diversi reperti, tutti consegnati ai musei, basandosi su una complessa ricostruzione della storia del territorio partendo dalla cartografia. L'ultimo reperto rinvenuto è una piastrina militare appartenuta appunto ad un soldato americano di stanza in Italia durante la seconda guerra mondiale: «Lieutenant Herman J. Hoegger - commenta Ciotti -, numero di matricola 01284515. Il tenente Herman di 22 anni era un soldato dell'85 Infantry Division, inquadrata nella 5a Armata degli Stati Uniti, divisione che ha combattuto sulla Linea Gustav tra Formia e Minturno, teatro di aspre battaglie. Proprio su questo territorio Herman J. Hoegger il 12 maggio 1944 perdeva la sua giovane vita».

La ricerca di Ciotti è andata avanti ed è stato quindi possibile risalire alla tomba del giovane soldato che è sepolto a Nettuno dove lo stesso Ciotti si è recato per rendere omaggio alla sua memoria. «Dopo 80 anni sono la prima persona ad avere toccato la piastrina militare di un soldato deceduto su un campo di battaglia. Dietro questa piastrina c'era un ragazzo giovane con le sue paure, i suoi sentimenti, i suoi amici, i suoi amori e la sua famiglia. Vi posso assicurare che fa uno strano effetto averla tra le mani. Ora cercheremo di rintracciare i familiari». La ricerca quindi continua per restituire la piastrina. Gli accertamenti sugli archivi, partendo da quelli americani disponibili online, sono già iniziati