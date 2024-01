Dalle parti di Cisterna al post sui social si preferisce la chiacchiera al bar e al "like" una bella stretta di mano. Dalle parti del paese dei butteri, la politica si fa ancora alla vecchia maniera e a certificarlo sono le tre principali piattaforme social, che rappresentano il perfetto termometro della società moderna. Siamo andati su Facebook, Instagram e X (il vecchio Twitter) e abbiamo scandagliato in lungo e in largo le piattaforme, cercando account e pagine di partiti e gruppi locali, "testando" non solo la presenza o meno sui social, ma anche il relativo utilizzo, che dobbiamo subito dirlo è veramente ridotto al minimo indispensabile. Si parte da un presupposto abbastanza chiaro: le pagine si usano e servono soprattutto in campagna elettorale dopodiché finita la corsa al Consiglio, si torna a fare politica, casa per casa. Tra i gruppi più attivi c'è il Partito Democratico con account su tutte e tre le piattaforme. Diametralmente opposta la situazione del gruppo Prima Cisterna, totalmente assente dal mondo virtuale. Particolare invece è la posizione dell'Udc, si presente su Facebook e Instagram ma con il vecchio account condiviso con i civici i Cisterna Ideale.

Su Facebook

E' la piattaforma sulla quale si registra l'affluenza maggiore. Tutti, tranne Prima Cisterna, hanno un account attivo sul social netowork di Mark Zuckerberg. Un conto però è avere un profilo, un altro invece è essere presenti. Perché quasi nessuno aggiorna le proprie pagine. Il più recente è quello del Pd, con un post "nazionale" datato a ieri, mentre per trovare un post "locale" bisogna tornare indietro fino al 21 dicembre 2023. C'è chi invece come il Movimento 5 Stelle ha postato solo gli auguri per le feste nel 2023 appena andato in archivio. E chi è ancora fermo alle giornate del ballottaggio del 2021 come la lista Sempre Cisterna.

In opposizione, la più attiva è la pagina di Fratelli d'Italia con a seguire a cascata Cisterna città, Lega e poi Forza Italia. Ma anche qui a farla da padrone sono i post di carattere nazionale, mentre dei fatti locali ci sono poche tracce, che si contano sulle dita di una mano. Insomma più che ad un informazione quotidiana per gli elettori, queste pagine sembrano "soldati dormienti" pronti ad essere arruolati non appena si avvicinano le elezioni.

Su Instagram

L'immagine che vale più di mille parole. Quello di Instagram è il modo più diretto e visivo per avvicinare le nuove generazioni alla politica. Ma in pochi a Cisterna sembrano crederci o averlo capito appieno. Di undici gruppi presenti in consiglio solo quattro hanno un account su "Ig". Al Pd si aggiungono l'Udc (sempre in condivisione con Cisterna Ideale), Forza Italia e la Lega (che vanta ben tre account). Seppur presenti le pagine però sono ferme e statiche con pochissimi post o storie.

Su «X»

Negli anni l'ex Twitter è diventato lo spazio ideale per diffondere slogan elettorali: è lo strumento più diretto per catturare l'attenzione di chi solitamente non si appassiona alla politica. Non è un caso se molti politici sono riusciti a crearsi un vero e proprio esercito di follower su questa piattaforma. A Cisterna però si consuma l'esatto opposto. In terra pontina quando si parla di X siamo davvero nel campo dell'ignoto. Tranne come detto il Partito Democratico, nessuno frequenta o cinguetta sulla piattaforma di Elon Musk. E questo forse è il dato più eloquente di come si continua a far politica da queste parti.