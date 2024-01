Problemi per il traffico sul tratto dell'Appia che collega Itri a Fondi, all'altezza del cimitero del centro collinare per un cavo telefonico che, agganciato da un camion in transito, ha visto abbassarsi la sua curvatura al punto che andava ad urtare contro gli automezzi che raggiungevano una certa altezza e che affollano ininterrottamente la consolare.

I fatti si sono registrati nel pomeriggio di venerdì quando un autotreno in transito ha agganciato questo cavo che, all'altezza del km 130,100, attraversa la trafficata statale. Allertati del fatto, sul posto si sono prontamente portati gli agenti della Polizia Locale di Itri dopo che l'Anas, avvisata della criticità, aveva a sua volta segnalato della criticità quanti volevano accingersi a percorrere quel tratto invitandoli a cercare percorsi alternativi e consentire la gestione della situazione da parte degli addetti ai lavori.

Questo incidente - la cui notizia è stata diramata ai carabinieri, ai Vigili del Fuoco, all'Anas e al gestore telefonico affinché inviasse una squadra sul posto per far ripristinare la giusta altezza del cavo - ha provocato disagi e un comprensibile ingorgo