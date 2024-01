L'amministrazione comunale di Fondi prosegue nell'interlocuzione tra Enti. L'obiettivo, sembra essere quello di mettere in sicurezza ponti e cavalcavia che si trovano sul territorio di Fondi. Il tutto arriva anche a seguito della gara d'appalto, firmata da Astral per il rifacimento del viadotto di Colle Troiano e il finanziamento da parte della Regione Lazio per il rifacimento del ponte di via della Torre. Adesso arrivano buone notizie anche per un importante intervento in zona Sant'Anastasia. «Grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Fondi, siglato lo scorso 27 dicembre – spiegano dal Municipio – la Provincia si farà carico di mettere in sicurezza il ponte che collega via Selvavetere a via Del Picchio».

Si tratta di una strada secondaria che risulta comunque molto frequentata, in quanto percorsa da residenti e, soprattutto, dai mezzi delle diverse imprese agricole presenti nelle vicinanze. «L'Ente di via Costa – spiegano ancora dal Comune – si farà carico di mettere in sicurezza il ponte che sovrasta il canale mentre il Municipio, con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, si è impegnato a reperire appositi finanziamenti per programmare la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria di competenza». Il tutto è reso possibile in quanto il collegamento è tra via Selvavetere che rappresenta una strada provinciale e via Del Picchio che invece è comunale. «Si tratta di un'opera già finanziata – ci tiene a precisare il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – questo vuol dire che la messa in sicurezza sarà celere». Nei giorni scorsi già c'è stato un primo sopralluogo da parte della ditta incaricata e del Consorzio di Bonifica. «Tutto ciò – ribadisce il sindaco – fa ben sperare circa un imminente inizio dei lavori e una rapida messa in sicurezza del ponte». Ringraziamenti istituzionali da parte del sindaco Maschietto al presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e al consigliere di via Costa, il fondano Vincenzo Mattei