Si arricchisce di nuovi libri il progetto di lettura per bambini organizzato ogni terza domenica del mese nella sala Fiorentini della biblioteca comunale di Aprilia. Nello scorso weekend sono stati donati dei volumi alle volontarie del gruppo locale nord pontino del programma Nati per Leggere che portano avanti il progetto #lettureabassavoce, un'iniziativa che propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni attività di lettura che costituiscono un'esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini. A donare i libri è stata l'associazione Napo87, la realtà fondata dai familiari di Roberto Fiorentini che ha voluto sostenere il progetto di letture animate promosso dalle volontarie del programma Nati per leggere. Domenica mattina nella biblioteca alla presenza dei bambini e dei loro genitori si è così svolta una cerimonia di consegna delle nuove storie, una giornata che ha visto anche la presenza dell'assessore all'Istruzione e alla Cultura Elvis Martino. L'amministrazione comunale da parte sua ha messo a disposizione due armadietti per la sala Fiorentini, uno dei quali verrà utilizzato per riporre i libri regalati al progetto. «Abbiamo voluto fare questa donazione - spiega Cinzia Sopino dell'associazione Napo87 - per sostenere questo bellissimo progetto che ha l'obiettivo di invogliare i bambini alla lettura, coinvolgendo anche le famiglie. Un piccolo gesto per supportare un'iniziativa che è davvero un fiore all'occhiello per la città».

Venerdì 26 gennaio alle ore 16.30 sempre nella biblioteca di Aprilia si svolgerà l'inaugurazione dell'archivio di Roberto Fiorentini che comprende tutti i libri accademici del ricercatore: sia quelli scritte da lui (come Poesie e la tesi di dottorato "Livio Odescalchi, nipote di Papa Innocenzo XI"), sia gli oltre 100 testi universitari sui quali Fiorentini ha studiato per poi laurearsi in Storia Moderna all'Università La Sapienza e conseguire il dottorato all'Università di Pavia.