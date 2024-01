Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha fatto visita a una cittadina speciale, Enzamaria Gatto, che proprio nella giornata di oggi ha compiuto 100 anni. Per lei una targa a nome dell'amministrazione comunale e l'augurio di continuare a essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della nostra comunità.

"Non ho solo portato gli auguri a una cittadina che ha raggiunto un traguardo importante, ma ho conosciuto una donna che ha contribuito, insieme a tante altre, a tracciare la strada dell'affermazione femminile – dichiara la prima cittadina -. Enzamaria, infatti, è nata il 24 gennaio del 1924 a Roccasecca, nel frusinate, ed è stata la prima donna del paese a laurearsi. Ha esercitato la sua professione presso la farmacia di via Sistina, a Roma, senza mai venire meno alla sua personalità: raffinata, elegante, fautrice della libertà e dell'indipendenza. Doti che possiede anche oggi, all'età di cento anni, e che hanno ispirato tutti i componenti della sua famiglia. Enzamaria – continua il Sindaco - è arrivata a Latina alla fine degli anni ‘70, per essere vicina alla sorella e ai nipoti. È qui che ha trovato nell'insegnamento della matematica una nuova vocazione. Circondata da numerosi amici, ha sempre continuato a viaggiare e a mantenersi aggiornata, sempre distinta nel portamento e con la battuta pronta e vivace. Tra le sue passioni la politica e la lettura, prevalentemente la narrativa e la saggistica, che esercita ancora con raffinate selezioni. Da parte dell'amministrazione comunale i migliori auguri e tutta l'ammirazione per la vita che ha condotto fino ad oggi, riuscendo a realizzare i suoi sogni con costanza e determinazione".