Domani ad Anzio, presso la Brigata Informazioni Tattiche, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti parteciperà, su delega del Ministro della Difesa, on. Guido Crosetto, alla cerimonia di consegna delle Bandiere di Guerra a tre Reparti dell'Esercito: il 3° Reggimento Supporto Targeting "Bondone", il Multinational Cimic Group/Reggimento CIMIC e il 9° Reparto Sicurezza Cibernetica "Rombo".

