Entro un anno si potrà ammirare il nuovo ponte sul fiume Sisto. Lo hanno annunciato ieri pomeriggio, al termine di un vertice operativo nella Prefettura di Latina, il Prefetto Maurizio Falco, il responsabile territoriale dell'Anas Marco Moladori, l'ingegnere della Provincia di Latina Massimo Monacelli e gli assessori di Terracina e San Felice Circeo Claudio De Felice e Felice Capponi che, davanti ai giornalisti intervenuti, sono andati dritti al punto sottolineando la firma apposta sul contratto per l'opera: c'è massima sintonia tra tutti gli enti coinvolti e la volontà di collaborare da parte dei due Comuni che, di fatto, sono strettamente legati dal collegamento, che va dal km 9+400 al km 9+450, sulla ex strada provinciale Badino. La nuova struttura, quella finalmente definitiva dopo anni di affitto del ponte provvisorio, costerà complessivamente 3 milioni di euro con impegno di spesa di entrambi gli enti. «Abbiamo raccolto la sfida insieme al Comune di San Felice, alla Prefettura e All'Anas e siamo fiduciosi che tutto filerà liscio perché c'è armonia tra tutti - ha spiegato De Felice -. Adesso bisognerà completare l'iter burocratico e mettere nero su bianco il protocollo d'intesa con l'Anas».



Capponi, dal canto suo, ha posto l'accento sull'importanza della struttura per il commercio e il turismo dell'intero territorio: «Un ponte fondamentale per il Circeo e per questo posso sbilanciarmi annunciando che la proposta di intervento economico non avrà difficoltà a passare in Consiglio comunale».



Moladori, seduto accanto a Falco, ha confermato la definizione dell'intesa: «Abbiamo accolto la sollecitazione del Prefetto di replicare quanto fatto per il ponte di Badino sulla Pontina. L'intesa è stata definita e il primo passo sarà la fase progettuale che sarà chiusa nell'arco di tre mesi. I nostri tecnici - ha osservato l'ingegnere dell'Anas - lavoreranno insieme a quelli dei Comuni di Terracina e San Felice Circeo. Quello che posso dire è che, una volta ultimato, il ponte sarà moderno, funzionale e anche bello».