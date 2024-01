Oltre 100 utenti della zona di Sezze scalo, di Ceriara e della campagna nel territorio setino si sono presentati questa mattina presso il centro anziani di via Puglie a ritirare le proprie buste per la frazione organica e a pagare i bollettini del servizio di luci votive. L'iniziativa presa dalla Servizi Pubblici Locali Sezze spa per gli utenti dello scalo, di Ceriara e delle campagne si svolge dallo scorso giugno e oggi c'è stata la "prima" per il nuovo ufficio, ospitato dal centro anziani.

La scelta di cambiare sede operativa per questi servizi si è resa necessaria a causa dei lavori che stanno interessando il piazzale dello scalo ferroviario. Proprio per i disagi che potevano essere creati all'utenza, la Servizi Pubblici Locali Sezze ha chiesto ed ottenuto dal Comune l'utilizzo di una stanza all'interno della struttura di via Puglie. Dopo averlo tempestivamente comunicato, la società ha incassato numeri importanti nel primo giorno del servizio, cui si è aggiunto anche quello sulle luci votive. Sono state consegnate oltre 60 kit di buste per la frazione organica, mentre oltre 30 utenti si sono rivolti alla società per il pagamento del canone per le luci votive.

Contestualmente, come sempre, negli stessi orari si svolgeva in piazza Margherita il medesimo servizio, dedicato per esigenze logistiche alle restanti zone del territorio. "I cittadini delle zone di Sezze scalo – ha spiegato l'amministratore unico della Spl Sezze, Antonio Ottaviani – da mesi si presentano nei nostri uffici per usufruire di questi servizi. La situazione nel piazzale della stazione ferroviaria non ci permetteva di continuare ad effettuarli lì e per questo motivo ci siamo mossi per porre un rimedio a questo disagio".