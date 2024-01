Gli alunni delle scuole elementari di Aprilia a lezione di cultura della buona alimentazione. E' stata questa iniziativa portata avanti dal Comune di Aprilia e dell'assessore all'Istruzione Elvis Martino, che hanno coinvolto gli alunni della scuola Grazia Deledda in una visita guidata del mercatino presso il Mercatino di piazza delle Erbe che si è tenuta questa mattina. Un incontro che è servito per comprendere ai ragazzi e alle ragazze la funzione sociale delle elementari. Le visite guidate, che hanno lo scopo non solo di mostrare ai ragazzi la trasformazione dello spazio dal punto di vista fisico e sociale, ma anche di promuovere la cultura del mangiar sano, sono in corso dal 22 gennaio scorso e proseguiranno fino al 31 gennaio. Il 3 febbraio, a partire dalle ore 10.30 è in programma l'evento "La cucina furba", che si terrà in collaborazione con l'associazione Cibo Futuro e l'associazione Mercatino delle Erbe. Ospiti gli chef Michele Iurino e Andrea Palmieri. «Il mercatino delle Erbe rappresenta una risorsa importante - sottolinea l'assessore Elvis Martino - non solo come spazio fisico, ma come polo aggregativo. Una funzione sociale da potenziare attraverso percorsi culturali, con il coinvolgimento di scuole e associazioni».