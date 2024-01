E' stata ufficialmente inaugurata la sala Roberto Fiorentini della biblioteca comunale. Oggi pomeriggio alla presenza dei familiari di Roberto e dell'amministrazione comunale (presente con l'assessore alla Cultura Elvis Martino) e di tanti studenti si è svolto infatti la cerimonia di inaugurazione, dopo l'intitolazione dello spazio avvenuta nel 2022. Un momento toccante che ha visto anche un omaggio artistico, durante la giornata è stato infatti presentato l'enorme murales in ricordo di Roberto su una delle pareti della sala della biblioteca. A realizzare l'opera di pittura digitale è stato Giuseppe Di Nola, titolare di Almagaia e amico di Roberto, presente anche lui alla manifestazione. Nel corso della giornata inoltre l'associazione Napo87, la realtà che porta avanti i progetti di Fiorentini, ha donato alla biblioteca e al Comune i libri e le dispense di studio di Roberto, i testi sui quali da giovane ha studiato e si è formato come ricercatore universitario.

